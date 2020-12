Em aproximação com ATP, WTA adota mesma divisão de torneios para 2021

Em processo de aproximação e futura união com a ATP, a Associação do Tênis Feminino (WTA, na sigla em inglês) anunciou nesta quarta-feira que vai adotar a mesma divisão da entidade masculina para estabelecer a hierarquia dos seus torneios no circuito a partir de 2021. Assim, a associação feminina terá competições de nível WTA 1000, WTA 500, WTA 250 e WTA 125.

Esta forma de definir a ordem de importância dos torneios foi adotada pela ATP em 2009, com as competições do tipo Masters 1000, ATP 500 e ATP 250. Não há ATP 125. Abaixo do 250, vem os torneios de nível Challenger, que oferecem pontuação equivalente a 125 no ranking.

Atualmente, a WTA conta com cinco níveis de competições: Premier Mandatory, Premier 5, Premier 700, International e $125k. Os dois primeiros serão classificados a partir de 2021 de WTA 1000, o Premier 700 mudará para WTA 500, o International será WTA 250 e o último será apenas WTA 125.

"Adotar este sistema para nomear os torneios vai tornar as competições mais fáceis de serem compreendidas pelos fãs, pelos parceiros comerciais e mídia", diz o presidente da WTA, Micky Lawler.

Por enquanto, a mudança no sistema de divisão dos torneios não vai afetar a premiação em dinheiro e os pontos distribuídos no ranking. Estas alterações ainda devem demorar para acontecer.

Esta unificação do sistema dos torneios é o primeiro passo para a futura união da WTA com a ATP, algo que vinha sendo discutido de forma inicial nos últimos anos, mas ganhou velocidade durante os meses de quarentena, sem torneios no circuito.

Em entrevista ao Estadão em setembro, o tenista brasileiro Bruno Soares revelou que as duas entidades vêm trabalhando nesta aproximação. O plano de unificação inclui também a Federação Internacional de Tênis (ITF). A ideia é juntar esforços para criar uma entidade maior e mais poderosa em negociações comerciais. Ainda não há prazo para efetivar esta união de entidades.

Também nesta quarta, a WTA anunciou ainda um novo logo, uma nova identidade visual e novidades em seu site, além de lançar a campanha de marketing "WTA For The Game".