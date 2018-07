Em ascensão, Del Potro vai às quartas em Delray Beach

Em franca ascensão no ranking mundial em 2011, depois de ter despencado na ATP em 2010 por causa da lesão no punho que o afastou de quase toda a última temporada, o argentino Juan Martín del Potro deu mais uma mostra, no final da noite de quinta-feira, que aos poucos está retomando o tênis que um dia o levou ao quarto posto do ranking mundial e o fez conquistar o título do US Open de 2009.

Del Potro aplicou duplo 6/1 sobre o russo Teymuraz Gabashvili, que acabara de eliminar o cabeça de chave norte-americano John Isner, e se garantiu nas quartas de final do ATP 205 disputado nos Estados Unidos.

Com o triunfo, o tenista da Argentina irá encarar o sul-africano Kevin Anderson, cabeça de chave número 5 do torneio, que na segunda rodada venceu o francês Florent Serra por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Atualmente na 166.ª posição do ranking mundial, Del Potro já assegurou a soma de mais 45 pontos e, caso avance pelo menos até a semifinal, deverá se garantir no grupo dos 130 primeiros do mundo na próxima segunda-feira.

Os outros três confrontos das quartas de final de Delray Beach também já estão definidos. Algoz do brasileiro Ricardo Mello na segunda rodada, o norte-americano Mardy Fish irá encarar o colombiano Alejandro Falla. Quem ganhar esse duelo irá enfrentar o vencedor da partida entre Del Potro e Anderson.

Já do outro lado da chave, o norte-americano Ryan Sweeting irá medir forças com o japonês Kei Nishikori e quem triunfar terá pela frente na semifinal o ganhador do confronto entre o sérvio Janko Tipsarevic e o croata Ivan Dodig.

DUPLAS EM ACAPULCO - Se Ricardo Mello caiu diante de Fish no torneio de simples de Delray Beach, os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares avançaram na última quinta-feira à noite às semifinais de duplas do ATP de Acapulco. Eles bateram os espanhóis Nicolas Almagro e Ruben Ramirez Hidalgo por 2 sets a 0, com 6/1 e 6/2, e jogarão por um lugar na decisão contra o mexicano Santiago Gonzalez e o argentino Maximo Gonzalez, que na segunda rodada venceram o polonês Lukasz Kubot e o austríaco Oliver Marach por 7/5 e 6/1.