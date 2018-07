Em baixa, Federer se diz pronto para iniciar temporada 2014

BRISBANE - Roger Federer está pronto para a temporada 2014. Depois de um ano decepcionante nas quadras, o suíço fez boa pré-temporada nas últimas semanas e garante estar preparado para recuperar o terreno perdido em 2013, com derrotas para adversários inexpressivos, nenhum título de expressão e a queda no ranking da ATP.

"É a primeira vez neste ano que eu pude treinar durante três, quatro semanas direto, sem nenhum contratempo. Fui capaz de fazer mais do que esperava, o que é muito encorajador", disse o suíço, que priorizou os treinos em detrimento de exibições. "Não joguei nenhuma exibição, o que me permitiu treinar mais duro por um período mais longo", justificou.

A pré-temporada será encerrada neste fim de semana. Federer vai iniciar 2014 disputando o Torneio de Brisbane, na Austrália. Favorito, ele conheceu neste sábado seus prováveis adversários em busca do primeiro título do ano.

Federer estreará direto na segunda rodada. Vai aguardar o confronto entre o local James Duckworth e o finlandês Jarkko Nieminen. Depois poderá cruzar com o sul-africano Kevin Anderson. Outros possíveis rivais são o búlgaro Grigor Dimitrov, o francês Gilles Simon e o japonês Kei Nishikori, segundo cabeça de chave da competição.

O torneio servirá de preparação a Federer para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano. A competição terá início no dia 13. Em Melbourne, o suíço vai começar a parceria com o sueco Stefan Edberg, anunciada na sexta-feira. O ex-jogador será um dos treinadores de Federer.