Em baixa, Kuznetsova é campeã em Moscou após 10 tentativas

Foi apenas o segundo título de Kuznetsova obtido em cinco anos. A veterana tem agora 15 troféus na carreira, sendo dois deles de Grand Slam. Apesar da experiência, a ex-número dois do mundo tem enfrentado dificuldade para se manter em alto nível. Antes de vencer neste sábado, foi campeã em Washington em 2014, quando encerrou jejum de quatro anos sem troféus.

Para vencer neste sábado, a tenista de 30 anos soube aproveitar o cansaço da rival para dominar a partida desde o início, sem levar sustos. Sem ter o saque ameaçado em nenhum momento do duelo, Kuznetsova faturou duas quebras de serviço em cada set e encaminhou o triunfo.

Ao fim da decisão, Pavlyuchenkova reconheceu que jogou abaixo do esperado por causa do cansaço. Nesta reta final da temporada, a russa disputou 10 partidas nos últimos 12 dias. Atual 31º colocada do ranking, Pavlyuchenkova buscava seu 8º título na carreira em Moscou. Kuznetsova ocupava o 32º posto da lista. Agora deve retomar o Top 30 na atualização do ranking, na segunda-feira.