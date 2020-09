Em boa fase, Luisa Stefani e Hayley Carter vencem no Torneio de Estrasburgo

A dupla formada pela brasileira Luisa Stefani e a norte-americana Hayley Carter mantiveram a boa fase, ao vencer, nesta terça-feira a norte-americana Sabrina Santamaria e a japonesa Miyu Kato, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 10/8, em duelo válido pelas oitavas de final do torneio de Estrasburgo, na França, preparatório para Roland Garros.

Stefani e Carter, cabeças de chave número 4, buscam um bom desempenho na competição, assim como fizeram no US Open, quando atuaram até as quartas de final, e em Roma, onde atingiram a semifinal do torneio. E elas precisaram suar muito para garantir vaga nas quartas de final, quando terão pela frente na quinta-feira a suíça Jil Teichmann e a norte-americana Sloane Stephens.

Em outra disputa de duplas femininas, as japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara, cabeças de chave número 3, tiveram mais facilidade para garantir vaga nas quartas de final, ao vencerem a georgiana Oksana Kalashnikova e a russa Ekaterina Alexandrova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Na chave de simples, Jil Teichmann passou pela russa Anastasia Pavlyuchenkova, ao marcar 7/6 (7/3) e 7-5, enquanto a bielo-russa Aryna Sabalenka eliminou a australiana Ellen Perez também em dois sets: 6/4 e 6/3.