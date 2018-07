Em boa fase na grama, Soares se diz ansioso para Wimbledon

Com uma decisão e uma semifinal nesta curta temporada de grama, Bruno Soares está ansioso para o início de Wimbledon, na próxima segunda-feira. E, para manter o bom rendimento no piso rápido, o brasileiro tem intensificado os treinos físicos para os futuros embates na tradicional grama inglesa.

"Estamos treinando bastante, aproveitando essa semana off, sem torneios para realmente cuidar da parte física e trabalhar bem essa preparação para a grama, para o torneio, com muitas horas de trabalho", afirma Soares. "Estamos deixando o físico no jeito porque aqui é melhor de cinco sets. Tem que estar bem preparado para aguentar a correria."

Embalado por dois bons resultados - final em Stuttgart e semifinal em Queen''s -, Soares quer repetir em Wimbledon as conquistas que já soma no US Open, onde obteve dois títulos em duplas mistas nos últimos anos. Desta vez, ele jogará ao lado da indiana Sania Mirza, atual número 1 do mundo na lista individual das duplas.

Mas ele não esconde que o foco está na disputa da chave de duplas masculina, na parceria com o austríaco Alexander Peya. Em 2014, eles foram até as quartas de final, melhor resultado de Soares nesta chave do Grand Slam britânico.

"É um torneio que a gente quer ganhar. Um torneio em que já fiz final de dupla mista (em 2013 com Lisa Raymond) e que fui às quartas com o Alex no ano passado. Já fomos longe em vários Grand Slams e a expectativa é sempre boa e a motivação sempre alta, afinal é Wimbledon", afirma Soares.