Em boa fase, Wozniacki elimina Pironkova e avança em Wimbledon

Em bom momento na temporada, a dinamarquesa Caroline Wozniacki venceu a segunda em Wimbledon e garantiu lugar na terceira rodada. Sem espaço para zebra, a ex-número 1 do mundo derrotou a búlgara Tsvetana Pironkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h22min.

Acelerando o jogo antes de uma possível interrupção, por falta de luz natural, Wozniacki disparou 26 bolas vencedoras e cometeu 13 erros não forçados, contra 18/21 da rival. A dinamarquesa, atual 6ª do ranking, obteve cinco quebras de saque, diante de apenas duas da tenista da Bulgária.

Pironkova é apenas a número 131 do mundo, mas costuma fazer boas campanhas na grama de Londres. Em 2010, chegou até a semifinal. Na terceira rodada, Wozniacki vai enfrentar a estoniana Anett Kontaveit, que despachou a russa Daria Kasatkina por 6/3 e 6/2.

MASCULINO

Algoz do brasileiro Thomaz Bellucci, Sebastian Ofner voltou a surpreender nesta quinta. O número 217 do mundo eliminou o norte-americano Jack Sock, 17º cabeça de chave, por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 6/4, 3/6, 2/6 e 6/2. Ofner terá pela frente na terceira rodada o alemão Alexander Zverev, décimo cabeça de chave do torneio.

Outro pré-classificado a se despedir nesta quinta foi o italiano Paolo Lorenzi, eliminado pelo norte-americano Jared Donaldson por 6/4, 7/6 (7/0), 6/7 (0/7) e 6/2. Na sequência, Donaldson vai encarar o austríaco Dominic Thiem.

Já o espanhol Albert Ramos-Viñolas, 25º cabeça de chave, superou o russo Andrey Rublev em cinco sets para avançar à terceira rodada: 7/5, 6/7 (6/8), 4/6, 6/3 e 6/4. Seu próximo rival será o canadense Milos Raonic, sexto cabeça de chave e atual vice-campeão de Wimbledon.