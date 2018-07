Em Brisbane, Federer deve ter estreia fácil na temporada

Em busca do 18º título de Grand Slam no 18º ano da sua carreira, Roger Federer deve ter uma estreia tranquila em 2015. Ao menos foi o que indicou o sorteio da chave de simples do Torneio de Brisbane, um ATP 250 australiano, ao definir que ele terá pela frente o vencedor da partida entre um convidado da organização e um tenista vindo do qualifying.

Federer, que já está na Austrália, não precisa jogar na primeira rodada, pois está de bye. Em seguida, o dono de 17 títulos dos torneios do Grand Slam vai encarar o australiano John Millman, número 156 do mundo, ou um tenista que avançar no torneio classificatório e ainda não está definido. A estreia do suíço deve acontecer na próxima quarta-feira.

O veterano australiano Lleyton Hewitt, que derrotou Federer na final do ano passado em Brisbane, vai estrear diante do compatriota Sam Groth. O australiano e o suíço estão em lados opostos da chave e não podem se enfrentar antes da final. Hewitt, porém, terá um caminho difícil até a decisão, com possíveis duelo com o sul-africano Kevin Anderson na segunda rodada e o canadense Milos Raonic, número 8 do mundo, nas quartas de final.

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

O japonês Kei Nishikori, número 5 do mundo, estreará em Brisbane diante do vencedor da partida entre o norte-americano Steve Johnson e o australiano Marinko Matosevic. Nas semifinais, ele pode ter pela frente Hewitt ou Raonic, que abrirá a sua temporada contra o casaque Mikhail Kukushkin ou um tenista vindo do qualifying.

Já Federer, nas semifinais, pode ter pela frente o búlgaro Grigor Dimitrov, número 11 do mundo, que também só vai estrear na segunda rodada, diante do vencedor do jogo entre o francês Jeremy Chardy, número 29 do mundo, e o uzbeque Denis Istomin, 49º colocado no ranking da ATP.

O último título de Grand Slam de Federer foi em 2012, quando ele foi campeão de Wimbledon. Mas o suíço está otimista com a possibilidade de vencer seu quinto Aberto da Austrália neste ano. Após a decepcionante temporada de 2013, Federer foi o tenista que venceu mais jogos - 73 - em 2014 e reassumiu a segunda colocação no ranking da ATP, atrás do sérvio Novak Djokovic.

"No geral foi uma grande temporada para mim", disse Federer neste sábado. "Eu fui consistente e joguei bem, atacando do jeito que quero jogar", acrescentou. "Este ano eu espero que possa ir um passo mais longe, porque só chegar perto não é bom o suficiente", finalizou Federer, que buscará em Brisbane o 83º título da sua carreira.