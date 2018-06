Em Buenos Aires, Bellucci vence a primeira após cumprir pena por doping

O brasileiro Thomaz Bellucci, número 108 do ranking mundial, estreou neste sábado com vitória no qualifying do Torneio de Buenos Aires, ATP 250 disputado em quadra de saibro na Argentina. Ele precisou de 1h19 para derrotar o argentino Juan Ignacio Galarza, número 361 do mundo, por duplo 6/4.

+Brasil ganha da Argentina e joga final de Zonal da Fed Cup contra o Paraguai

+Leia mais notícias sobre tênis

Foi a primeira vitória de Bellucci desde que retornou da suspensão de cinco meses por doping. Na última terça-feira, ele perdeu para o dominicano Victor Estrella Burgos na estreia do Torneio de Quito em seu primeiro jogo depois de ter testado positivo por conta de um diurético. Na segunda rodada, Bellucci terá pela frente o argentino Hernan Casanova, número 315 do mundo.

"Logicamente ainda preciso ganhar mais ritmo, fazer mais jogos, mas independente disso foi um bom jogo e fico feliz de estar a um jogo da chave. Agora vamos partida a partida," analisou o brasileiro. "Foi importante voltar a vencer depois desse tempo todo", prosseguiu.

A rodada do qualifying teve mais duas vitórias de brasileiros e uma derrota. Guilherme Clezar, 222 do mundo, eliminou o argentino Renzo Olivo (153º), cabeça de chave 7, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/0. Na próxima fase, ele vai encarar o compatriota Rogério Dutra Silva.

Rogerinho, melhor brasileiro do ranking atualmente, na 86ª posição, também superou um argentino na estreia, Andrea Collarini (228º). Após perder o primeiro set, o paulista conseguiu a reação e virou o jogo em 6/7 (9/11), 6/3 e 2/1, após 2h17 de partida.

A única eliminação veio com João Souza, o Feijão (240º). Ele perdeu, de virada, para o português Gastão Elias (115º), com direito a pneu: 4/6, 6/3 e 6/0. Na próxima rodada, Gastão Elias enfrentará o argentino Facundo Bagnis.