Em busca de incomodar os favoritos, Daniil Medvedev estreia sem dificuldade no US Open

Tentando se intrometer na briga entre os gigantes Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, o russo Daniil Medvedev não teve dificuldades para derrotar o indiano Prajnesh Gunneswaran por 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-1 e 6-2.

LEIA TAMBÉM > Jovens russos ameaçam grandes estrelas do tênis no US Open

O próximo adversário do vencedor do Masters 1000 de Cincinnati e atual quinto cabeça de chave será o boliviano Hugo Dellien, que avançou em uma chave principal de Grand Slam pela primeira vez na carreira graças à desistência do coreano Kwon Soon-woo. O tenista asiático desistiu por lesão quando perdia por 3-6, 4-6, 6-2 e 3-2, em 1h24m.

Outro que confirmou o favoritismo foi Novak Djokovic. Em defesa do título e em busca do tetracampeonato do US Open, o sérvio estreou no quarto e último Grand Slam da temporada nesta segunda-feira vencendo o espanhol Roberto Carballés Baena por 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-1, 6-4, em uma hora e 52 minutos de partida.

The No. 5 seed is moving on! ➡ Daniil Medvedev cruises past Prajnesh Gunneswaran 6-4, 6-1, 6-2 to make his way into R2.@DaniilMedwed | #USOpen pic.twitter.com/PiBLHqgoz3 — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2019

O número 1 do mundo teve certa dificuldade apenas no primeiro set, em que conseguiu a quebra apenas no fim da parcial. Depois disso, deslanchou e obteve facilmente a classificação para a segunda rodada, em que enfrentará o vencedor da partida entre o americano Sam Querrey e o argentino Juan Ignacio Londero.

Já o japonês Kei Nishikori, vice-campeão em 2014 e sétimo favorito neste ano, passou pelo argentino Marco Trungelliti e terá pela frente o americano Bradley Klahn, algoz do brasileiro Thiago Monteiro. A principal surpresa desta segunda até agora entre os homens foi a queda do italiano Fabio Fognini. O 11º pré-classificado perdeu para outro representante da casa, Ralley Opelka, que medirá forças com o alemão Dominik Koepfer ou o espanhol Jaume Munar. /Com informações da EFE