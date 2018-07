Em busca do bi, Djokovic estreia na Austrália contra Mathieu

MELBOURNE - O tenista número 1 do mundo, Novak Djokovic, começará a busca pelo bicampeonato do Aberto da Austrália contra o francês Paul-Henri Mathieu, conforme o sorteio desta sexta-feira para o primeiro torneio do Grand Slam em 2013.

Djokovic pegou uma chave relativamente tranquila para os jogos no Melbourne Park, a partir de segunda-feira. Se não houver zebras, seu primeiro rival realmente perigoso será o tcheco Tomas Berdych, nas quartas de final.

Roger Federer, quatro vezes campeão na Austrália, também enfrentará um francês que não está entre os cabeças de chave, Benoit Paire. Mas na quarta rodada o suíço, segundo cabeça de chave do torneio, pode enfrentar o canadense Milos Raonic, dono de um saque poderoso.

Andy Murray, campeão do Aberto dos EUA, começa a campanha na Austrália contra o holandês Robin Haase. Ele deve ficar de olho no argentino Juan Martín del Potro, provável adversário nas quartas de final.