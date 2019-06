Em busca do tri em Halle, Melo e Kubot batem holandeses com facilidade na estreia

Atrás do tri no ATP 500 de Halle, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot estrearam com o pé direito nesta quarta-feira na competição realizada em quadras de grama na Alemanha. Principal cabeça de chave, a dupla confirmou o favoritismo e derrotou os holandeses Wesley Koolhof e Matwe Middelkoop por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora -, garantindo uma vaga nas quartas de final.

O próximo duelo, no segundo torneio na grama preparatório para Wimbledon - terceiro Grand Slam da temporada, em Londres, que começará no próximo dia 1.º -, será diante da parceria formada pelo belga David Goffin e pelo francês Pierre-Hugues Herbert.

"Hoje (quarta-feira) jogamos muito bem desde o começo. Até o último game de saque estávamos com 91% de primeiro saque e isso na grama ajuda muito. Fizemos um jogo redondo do primeiro ao último ponto, que é muito importante para nós aqui, neste torneio que gostamos muito. Ganhamos duas vezes seguidas, mais uma vitória agora. Então é seguir nesse ritmo, nessa energia positiva, para conseguir passar quem sabe mais uma rodada para frente", analisou Melo.

Nos dois últimos anos, Melo e Kubot comemoraram o título em Halle em sua preparação para Wimbledon. Em 2017, os dois venceram todos os torneios que disputaram na grama - em s-Hertogenbosch, na Holanda, Halle e, na sequência, Wimbledon. Este ano, em solo holandês, chegaram até as quartas de final.

No ranking mundial individual de duplas da ATP, o tenista brasileiro é o quarto colocado; Kubot aparece em segundo. Na Corrida para Londres estão em sexto lugar, com 1.950 pontos, e hoje estariam classificados para o ATP Finals, em novembro.

Em Halle, Melo é agora o único brasileiro na disputa da chave de duplas. Na terça-feira, o gaúcho Marcelo Demoliner e o parceiro indiano Divij Sharan foram derrotados na estreia pela parceria austríaca formada por Olivier Marach e Jurgen Melzer por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/5).