Em casa, austríaca ganha seu primeiro título na WTA

BAD GASTEIN - A austríaca Yvonne Meusburger venceu a checa Andrea Hlavackova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, neste domingo, e faturou o título do Torneio de Bad Gastein, na Áustria.

A veterana tenista da casa, de 29 anos, festejou o seu primeiro troféu no circuito profissional da WTA, depois de ter sido derrotada nas finais do próprio Torneio de Bad Gastein, em 2007, e do WTA de Budapeste, na semana passada. Fora do circuito principal do tênis, ela se sagrou campeã de três torneios challengers organizados pela Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês).

Já Hlavackova não conseguiu levar o título neste domingo naquela que foi a sua primeira final de um torneio de simples em sua carreira no circuito profissional feminino do tênis.