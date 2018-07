Em casa, Errani estreia com fácil vitória em Palermo

Para alegria da torcida local, outra italiana também avançou. Por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 6/4 e 6/4 -, Corinna Dentoni, convidada da organização, surpreendeu e ganhou da francesa Caroline Garcia. Agora espera pela ganhadora do confronto entre a romena Irina-Camelia Begu, cabeça 6, e a checa Renata Voracova.

Também nesta segunda, a espanhola Silvia Soler-Espinosa, sétima pré-classificada, teve dificuldades para ganhar da francesa Mathilde Johansson por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 1/6 e 7/5.

Quem estreará nesta terça é a brasileira Teliana Pereira. Melhor tenista do País - aparece na 111.ª colocação do ranking da WTA -, a pernambucana de 24 anos quer manter o embalo pela conquista de dois títulos de torneios de nível challenger na França. Enfrenta a italiana Karin Knapp, número 72 do mundo, e busca pontos para poder entrar direto na chave principal do US Open, em Nova York, no final de agosto.

HUNGRIA - Outro torneio feminino desta semana pós-Wimbledon acontece em Budapeste, também em quadras de saibro. E as favoritas não decepcionaram nesta segunda. A romena Simona Halep, terceira cabeça de chave, ganhou com tranquilidade de Sesil Karatantcheva, do Casaquistão, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.

Com a mesma facilidade, a alemã Annika Beck (cabeça 4), a sueca Johanna Larsson (cabeça 5) e a espanhola María Teresa Torró-Flor (cabeça 7) derrotaram a eslovena Tadeja Majeric, a espanhola Lara Arruabarrena e a russa Nina Bratchikova, respectivamente. Também avançou a húngara Anges Bukta, que venceu a checa Sandra Zahlavova.