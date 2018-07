Em casa, Falla vence e buscará seu 1.º título na ATP

Com o resultado, o tenista da casa irá buscar o seu primeiro título no circuito profissional da ATP neste domingo. Ele irá encarar na final o croata Ivo Karlovic, que neste sábado derrotou na semifinal o sul-africano Kevin Anderson, segundo cabeça de chave, por 2 sets a 1, com 6/4, 6/7 (4/7) e 6/3.

Antes de chegar à final, Falla surpreendeu ao eliminar na terceira rodada o sérvio Janko Tipsarevic, cabeça de chave número 1 do ATP 250 colombiano realizado em quadras de saibro e atual 16.º colocado do ranking mundial - o colombiano figura hoje como tenista número 122 do mundo.

Kevin Anderson, por sua vez, não conseguiu defender a condição de 23.º colocado da ATP neste sábado diante de um veterano Karlovic, apenas o 155.º do ranking mundial.