Em casa no Rio, Ferrer promete voltar em 2016 para defender o título

Campeão da edição deste ano do Rio Open, e semifinalista em 2014, o tenista espanhol David Ferrer já começa a se sentir em casa no Brasil. Na entrevista coletiva que concedeu após a vitória sobre Fabio Fognini, na noite desse domingo, Ferrer agradeceu em duas oportunidades a recepção do público e, assim como fizera ainda em quadra, prometeu voltar para defender o título em 2016.

“Estou muito feliz de ter conquistado esse torneio, algo que eu nunca havia conseguido aqui no Rio”, disse Ferrer. “Claro que quero voltar no ano que vem (para a disputa do Rio Open). E os Jogos Olímpicos seriam um bonito objetivo para mim, mas ainda falta muito tempo. Tenho que ir pouco a pouco e desfrutar deste momento.”

Na semifinal e na decisão, o público se dividiu no apoio a Ferrer, enquanto que o apoio foi quase unânime ao seu compatriota Rafael Nadal. Questionado sobre isso, o campeão do torneio foi diplomático, elogiando o conterrâneo e agradecendo a torcida.

“Rafa é atípico. Ele é uma lenda, muito carismático, e se tem conseguido o apoio do público isso é graças a ele. Obviamente, estou muito contente pelo carinho recebido. Tive a sorte de poder ter ido ao carnaval, e essa semana o público se comportou de maneira fenomenal comigo.”