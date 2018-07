Em casa, Zhang fatura 1º título da carreira na China A chinesa Shuai Zhang conquistou neste sábado o primeiro título da sua carreira. Em casa, a número 112 do mundo se tornou campeã do Torneio de Guangzou ao derrotar na decisão a norte-americana Vania King, 214ª colocada no ranking da WTA e que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/1, em 1 hora e 36 minutos.