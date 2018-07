Em dia de chuva, Muguruza avança às quartas em Roland Garros

A chuva deu as caras mais uma vez em Paris, neste domingo, e atrapalhou bastante a programação de jogos pelas oitavas de final de Roland Garros, tanto entre os homens como entre as mulheres. Na chave feminina, quatro duelos estavam programados e apenas dois conseguiram ser finalizados. Sorte da espanhola Garbiñe Muguruza e da norte-americana Shelby Rogers, que avançaram e terão um dia a mais de descanso para o duelo por vaga nas semifinais.

Cabeça de chave número 4, Muguruza encarou a russa Svetlana Kuznetsova, 13.ª pré-classificada, e não teve trabalho para ganhar por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Com a coincidência de ter obtido o mesmo placar, Rogers passou pela romena Irina-Camelia Begu, cabeça 25 em Roland Garros.

As outras duas partidas do dia tiveram de ser interrompidos por causa da chuva e só serão completados nesta segunda-feira, se a chuva não atrapalhar novamente, justamente com os outros quatro duelos das oitavas de final - as quartas de final serão já na terça.

A polonesa Agnieszka Radwanska, cabeça de chave número 2, está em grande vantagem sobre a búlgara Tsvetana Pironkova. Venceu o primeiro set por 6/2 e fazia 3 a 0 no segundo quando a chuva chegou. Quem ganhar enfrentará nas quartas de final a vencedora do duelo entre a romena Simona Halep, sexta pré-classificada, e a australiana Samantha Stosur (cabeça 21). O jogo está 5 a 3 no primeiro set para a tenista da Romênia.