Em dia de zebras, Dementieva vence em Roland Garros

A próxima adversária de Dementieva será a canadense Aleksandra Wozniak, que derrotou a ucraniana Kateryna Bondarenko por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1. Cabeça de chave número 8, a polonesa Agnieszka Radwanska foi surpreendida por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3, pela casaque Yaroslav Shvedova, que na terceira rodada enfrentará a russa Alisa Kleybanova, algoz de Jelena Jankovic.

A israelense Shahar Peer, que vem fazendo uma boa temporada, diante da britânica Bethanie Mattek-Sands levou um susto no primeiro set ao perder por 6/3, mas se recuperou e venceu com folga os outros dois sets, parciais de 6/0 e 6/1. Na próxima fase, Peer enfrentará a vencedora do jogo entre as francesas Marion Bartoli e Olivia Sánchez, interrompido no primeiro set por causa de falta de luz natural.

A chuva atrapalhou bastante a segunda rodada da chave feminina de Roland Garros e outros dois jogos tiveram que ser adiados para esta sexta-feira. Foi o caso do confronto entre Maria Sharapova e Kirsten Flipkens. A russa vencia a partida por 1 set a 0 e empatava a segunda parcial em 2 a 2, quando o duelo teve que ser interrompido.

Justin Henin também terá que esperar pela sexta-feira para continuar com a sua partida. A tenista belga havia vencido o primeiro set por 6/3 da checa Klara Zakopalova e também a segunda parcial por 3/2.