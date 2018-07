Em dia sem zebras, favoritas avançam à terceira fase de Roland Garros

Com uma única exceção, as favoritas levaram a melhor nos jogos desta quinta-feira na chave feminina de Roland Garros. Cabeças de chave como as irmãs Serena e Venus Williams e a sérvia Ana Ivanovic avançaram sem grandes dificuldades à terceira rodada, entre as 32 melhores do Grand Slam parisiense.

Cabeça de chave número 9, Venus Williams repetiu o placar da vitória da irmã Serena sobre a brasileira Teliana Pereira e venceu a jovem Louisa Chirico, também americana, de 20 anos, por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Na terceira rodada, ela pega a francesa Alizé Cornet, 50.ª do mundo.

Outra americana a avançar foi Madison Keys, 15.ª cabeça de chave, que fez 2 a 0 (6/3 e 6/2) sobre Mariana Duque-Mariño, da Colômbia. Na próxima rodada, ela pega a porto-riquenha Monica Puig, que eliminou a alemã Julia Goerges.

A francesa Kristina Mladenovic, número 30 do ranking, será a próxima adversária de Serena, depois de passar por 2 a 0 (6/4 e 6/3) pela húngara Timea Babos, 45.ª. Outro duelo de cabeças de chave vai reunir a eslovaca Dominika Cibulkova (25.ª do ranking) e a espanhola Carla Suárez Navarro (14.ª).

Ex-número 1 do mundo, Ivanovic fez 2 a 0 (7/5 e 6/1) sobre a japonesa Kurumi Nara e se classificou para pegar Elina Svitolina, ucraniana que ocupa o 20.º lugar do ranking e eliminou a surpreendente Taylor Townsend, dos EUA, 172.ª do mundo, com direito a pneu no segundo set.

Nona colocada no ranking, a suíça Timea Bacsinszky conseguiu um duplo 6/4 para eliminar a canadense Eugenie Bouchard (47.ª). Na próxima rodada, ela pega a francesa Pauline Parmentier. A única cabeça de chave a cair nesta sexta foi a alemã Andrea Petkovic, 31.ª do mundo, derrotada por Yulia Putintseva, do Casaquistão.