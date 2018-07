Em duelo brasileiro, Melo bate Soares e vai à semi de duplas em Montecarlo

Curiosamente, o confronto entre Melo e Soares aconteceu no torneio seguinte ao que eles atuaram juntos, o Masters 1000 de Miami, competição em que eles pararam nas semifinais. Agora, porém, eles voltaram a jogar juntos com os seus parceiros fixos e só um deles vai disputar as semifinais em Montecarlo - Marcelo Melo.

O primeiro set do confronto acabou ficando marcado pelo excesso de quebras de serviço - foram cinco em nove games. As duplas começaram o duelo trocando quebras de serviço nos dois primeiro games, em situação que se repetiu no sexto e sétimo games. No oitavo, Melo e Dodig converteram mais um break point. Dessa vez, na sequência, confirmaram o saque e fecharam o set em 6/3.

Embalados, Melo e Dodig conquistaram mais uma quebra de saque logo no primeiro game da segunda parcial. Depois, eles foram soberanos no serviço, sem permitir que Soares e Peya tivessem sequer um break point na sequência da parcial. Assim, fecharam o set em 6/4 e o jogo em 2 sets a 0 para avançar no Masters 1000 de Montecarlo.

A vitória desta sexta-feira foi a primeira de Melo e Dodig diante de Soares e Peya em seis confrontos. Nas semifinais, eles terão pela frente os vencedores do duelo entre os franceses Nicolas Mahut e Edouard Vasselin e os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini.