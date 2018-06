Em duelo de campeãs de Grand Slam, Stephens elimina Muguruza em Miami

No duelo entre as atuais campeãs do US Open e de Wimbledon, a norte-americana Sloane Stephens derrubou a espanhola Garbiñe Muguruza, dona do troféu em Londres, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h28min de duelo. O triunfo nesta segunda-feira levou a tenista da casa às quartas de final do Torneio de Miami, nos Estados Unidos.

Stephens, campeã em Nova York no ano passado, impôs forte domínio logo no começo do jogo, ao vencer oito dos primeiros nove pontos. Na sequência, a tenista da casa chegou a perder o saque por duas vezes, mas faturou três quebras sobre a atual número três do mundo e encaminhou o primeiro set.

Na segunda parcial, Stephens obteve mais duas quebras, contra apenas uma de Muguruza, e faturou a partida e a vaga nas quartas de final. Com a vitória, a norte-americana se mantém na briga para entrar no Top 10 do ranking pela primeira vez. Atualmente ela é a 12ª da lista da WTA.

Para tanto, terá nas quartas de final um desafio tão complicado quanto este duelo das oitavas. Ela vai enfrentar na sequência a alemã Angelique Kerber, que avançou na chave ao superar a qualifier chinesa Yafan Wang por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (1/7), 7/6 (7/5) e 6/3.

Atual número 10 do mundo, Kerber sofreu para superar a 125ª do ranking. Irregular no saque, acertou três aces, mas cometeu oito duplas faltas. Assim, sofreu seis quebras de saque nos três sets do duelo. Com esta limitação, precisou tirar vantagem das 20 chances de quebra cedidas pela rival. A alemã aproveitou sete delas e buscou a vitória, após 2h51min.

Em outro confronto desta segunda-feira, a checa Karolina Pliskova precisou fazer menos esforço para avançar em Miami. Isso porque sua rival, a casaque Zarina Diyas, sentiu lesão no segundo set e abandonou a partida quando perdia a parcial por 2/1. Pliskova havia vencido o set inicial por 6/2.

Nas quartas de final, a tenista checa vai enfrentar a vencedora do duelo entre a polonesa Agnieszka Radwanska, responsável por eliminar a cabeça de chave número 1, a romena Simona Halep, e a bielo-russa Victoria Azarenka.