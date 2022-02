Em duelo equilibrado, Matteo Berrettini elimina Thiago Monteiro no Rio Open

Após nove horas de paralisação por causa da chuva, o italiano Matteo Berrettini derrotou o brasileiro Thiago Monteiro, nesta sexta-feira, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (6-8) e 6/3, em duelo válido pelo Rio Open.

Thiago Monteiro abriu o jogo confirmando o saque. Mas depois viu o italiano abrir vantagem preciosa para caminhar para a consiga do set com uma quebra e 3 a 1 no jogo. Depois foi só trocar serviços para fechar em 6/4.

O brasileiro reagiu no segundo set e chegou a abrir 4 a 1 após quebrar o serviço do principal cabeça de chave do Rio Open no quinto game. E sacou para devolver o 6/4, mas acabou não aproveitando, cedendo o 5 a 5. A decisão iria para o tie-break com 6 a 6.

Com uma quebra, Berrettini fez 3 a 1 e teve dois match points com 6 a 4 e 6 a 5. Mas Monteiro reagiu, emplacou quatro pontos seguidos e fechou em 7/6 com 8/6, após 1h16, levando a decisão ao terceiro set.

A definição do jogo vinha com total equilíbrio e tenistas confirmando o serviço - Thiago Monteiro salvou um breakpoint no segundo game -, quando a chuva resolveu mais uma vez interromper uma partida da competição. Berrettini vencia por 4 a 3 e o serviço era do brasileiro.

Após a chuva, Berrettini não deu chance para o brasileiro e fechou rapidamente, por 6 a 3, ao vencer os dois games disputados.