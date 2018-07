Em duplas mistas, Bellucci avança às quartas em Paris

"Ao mesmo tempo que estamos jogando bem e querendo ganhar, também está sendo bem descontraído jogar a chave de duplas mistas. Estou gostando muito da experiência", disse o tenista número 1 do Brasil e 25 do mundo. Na próxima rodada, valendo vaga para as semifinais da competição, Bellucci e Gajdosova encaram, provavelmente na próxima terça-feira, a parceria formada pelo mineiro Marcelo Melo e a australiana Rennae Stubb.

"Vai ser um jogo interessante. O Marcelo (Melo) é bem mais experiente que eu em duplas mistas, mas eu e a Jarmila estamos jogando bem e vamos correr por fora", avisou Bellucci, que é amigo de Melo. O mineiro já foi vice-campeão de duplas mistas de Roland Garros em 2009 ao lado da norte-americana Vania King.

Na chave de simples, o último jogo deste domingo não teve a definição de um ganhador. Por causa da falta de luz natural, o francês Gael Monfils (cabeça de chave número 9) e o espanhol David Ferrer (7.º pré-classificado) terão que entrar em quadra novamente nesta segunda. No momento, o tenista da casa vence o duelo por 2 sets a 1 - parciais de 6/4, 2/6 e 7/5 -, mas perde o quarto set por 2 a 0. Quem passar enfrentará o suíço Roger Federer nas quartas de final.