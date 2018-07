Em Estocolmo, Federer massacra Dent no seu 900º jogo

O suíço Roger Federer avançou com facilidade na sua partida de estreia no Torneio de Estocolmo. Nesta quinta-feira, o número 2 do mundo não tomou conhecimento do norte-americano Taylor Dent, 101º colocado do ranking da ATP, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 50 minutos. Cabeça de chave número 1, ele vai enfrentar o compatriota Stanilas Wawrinka nas quartas de final.

O jogo desta quinta-feira foi o 900º da carreira de Federer, que agora acumula 727 vitórias e 173 derrotas. O suíço triunfou com facilidade e venceu o primeiro set em 17 minutos, após obter duas quebras de serviço nas duas oportunidades que teve. Na segunda parcial, Dent tentou equilibrar o jogo, mas foi novamente batido com duas quebras de saque.

Também nesta quinta-feira, o croata Ivan Ljubicic avançou às quartas de final em Estocolmo ao superar o francês Arnaud Clement por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 17 minutos. Seu próximo oponente será o compatriota Ivan Dodig, que passou pelo alemão Tobias Kamke (6/1 e 6/1).

Já o norte-americano James Blake bateu o alemão Matthias Bachinger (6/4, 3/6 e 7/6) e vai medir forças com o finlandês Jarkko Nieminen nas quartas de final em Estocolmo.