Em estreia como número 1 do mundo, Murray vence Cilic no ATP Finals

Em sua estreia como novo número 1 do mundo, Andy Murray exibiu performance discreta em seu primeiro jogo no ATP Finals, em Londres, nesta segunda-feira. Diante de sua torcida, o tenista britânico venceu o croata Marin Cilic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h30min de confronto na competição que reúne os oito melhores da temporada.

Com o triunfo, Murray fez sua estreia oficial como novo líder do ranking. Ele desbancou o sérvio Novak Djokovic ao chegar à final do Masters 1000 de Paris. Ou seja, já se sagrou campeão do torneio francês como número 1. Porém, só foi oficializado no topo no dia seguinte, quando a lista da ATP foi atualizada.

O resultado deixa Murray dividindo a ponta do Grupo John McEnroe com o japonês Kei Nishikori que, mais cedo, derrotara o suíço Stan Wawrinka também em sets diretos. Somente os dois primeiros colocados da chave avançam às semifinais.

Nesta segunda, contando com o apoio da torcida, Murray só encontrou dificuldades no set inicial contra o 7º do ranking. O tenista da casa chegou a perder o saque, mas se recuperou rapidamente e venceu o set inicial, ao faturar duas quebras na parcial.

No segundo set, Murray tirou vantagem das falhas do rival. Cilic cometeu 30 erros não forçados em toda a partida. Assim, faturou duas quebras de saque e abriu caminho para o triunfo do favorito.

Foi a 21ª vitória seguida de Murray no ano. Desde que perdeu para o argentino Juan Martín del Potro em seu primeiro jogo no confronto da semifinal da Copa Dais, na metade de setembro, o escocês não perdeu mais. Foram quatro títulos consecutivos, que culminaram no topo do ranking.