Em estreia na Davis, Thiago Monteiro abrirá duelo com a Bélgica contra Goffin

Em sua primeira participação na Copa Davis, será Thiago Monteiro quem terá a responsabilidade de abrir o confronto entre Brasil e Bélgica, nesta sexta-feira, pelos playoffs do Grupo Mundial. O seu rival vai ser David Goffin, o número 1 belga, em Ostend, em uma quadra dura e coberta na Sleuyter Arena.

O sorteio realizado nesta quinta-feira determinou a ordem dos confrontos, com Thiago Monteiro, o número 101 do mundo, abrindo o confronto diante de Goffin, o 14º colocado no ranking da ATP, a partir das 9 horas (de Brasília). O belga acumula 14 vitórias e seis derrotas no seu retrospecto na Davis.

Na sequência, será a vez de Thomaz Bellucci, o 79º colocado no ranking, encarar Steve Darcis, o número 103. O brasileiro venceu 20 dos 33 confrontos que já disputou na Davis, enquanto o belga soma 14 triunfos em 20 partidas. Os dois duelos da sexta-feira são inéditos no circuito mundial do tênis.

No sábado, será a vez das duplas entrarem em ação, com Marcelo Melo e Bruno Soares medindo forças com Joris De Loore e Ruben Bemelmans. No domingo, último dia de disputa da série, os jogos de simples são invertidos, com os duelos Bellucci x Goffin e Monteiro x Darcis.

Vice-campeã da Copa Davis em 2015, a Bélgica caiu na atual edição logo na primeira rodada, sendo superada pela Croácia. Assim, terá que disputar a repescagem para se manter no Grupo Mundial na próxima temporada.

O caminho é o inverso realizado pelo Brasil, que venceu o Equador por 3 a 1 pelo Zonal Americano I, se garantindo nos playoffs da Davis. Agora a equipe tentará dar o passo seguinte para voltar a jogar na elite. Porém, a Bélgica venceu os dois confrontos que fez com o Brasil na competição, em 1960 e 1993.