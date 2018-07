Em homenagem a Guga, Cristo Redentor será iluminado em azul e amarelo

As cores azul e amarelo que fizeram sucesso no famoso uniforme de Gustavo Kuerten em 1997 vão iluminar o Cristo Redentor nesta quinta-feira, quando se completam 20 anos da primeira conquista do ex-tenista catarinense em Roland Garros. Trata-se de mais uma homenagem da Federação Francesa de Tênis, desta vez em parceria com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, ao brasileiro.

O Cristo Redentor receberá a iluminação especial a partir das 20h30, após acordo da Federação com a Arquidiocese. A projeção das cores é uma forma de a entidade francesa homenagear o brasileiro em solo nacional. Na França, a Federação lançou documentário, de cerca de 20 minutos de duração, sobre o primeiro título de Guga em Roland Garros.

O vídeo, que pode ser assistido no YouTube, foi produzido em Florianópolis no mês de março, a partir de entrevistas com o próprio Guga, com sua mãe, Alice, o irmão Rafael, além de amigos. O documentário foi lançado na véspera do início de Roland Garros, no fim de maio.

Estas ações fazem parte de uma série de homenagens que vêm celebrando os 20 anos do título de 1997 - Guga viria a ser campeão novamente em Paris em 2000 e 2001. O ex-número 1 do mundo foi recebido com festa da organização de Roland Garros e de um patrocinador no início do torneio, no dia 28, em breve visita ao torneio.

E, no próximo domingo, dia da final da chave masculina, ele será homenageado novamente, agora pelo Hall da Fama Internacional do Tênis, com apoio da Federação Francesa. O evento vai acontecer antes do início da grande decisão na quadra Philippe Chatrier, a principal do complexo de Roland Garros.