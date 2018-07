Em Indian Wells, Murray vai às quartas e Nishikori é eliminado

O tenista número quatro do mundo, Andy Murray, se classificou para as quartas de final do Masters de Indian Wells nesta quarta-feira, enquanto o quinto colocado, Kei Nishikori, foi eliminado do torneio.

O escocês derrotou o francês Adrian Mannarino por duplo 6-3, mas o japonês Nishikori perdeu por 6-4 e 7-6 (2) para o veterano espanhol Feliciano Lopez.

Nishikori, vice-campeão do Aberto dos EUA do ano passado, sofreu com os saques de Lopez, que registrou 12 aces.

Já Murray manteve a pressão sobre Mannarino durante todo o jogo, que durou 90 minutos, conseguindo uma vitória confortável.