Em jogo 300, Bellucci vence usbeque e vai às quartas em Genebra

O brasileiro Thomaz Bellucci ampliou a sua boa fase no circuito mundial do tênis ao se classificar para as quartas de final do Torneio de Genebra, na Suíça, disputado em quadras de saibro. Para isso, nesta quarta-feira, o número 60 do mundo derrotou o usbeque Denis Istomin, 66º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 15 minutos.

A vitória desta quarta desempatou o confronto direto entre Bellucci e Istomin. O usbeque havia se dado melhor no Torneio de Bucareste em 2014, enquanto o brasileiro deu o troco neste ano em Istambul. Agora Bellucci conseguiu a segunda vitória diante de Istomin para avançar às quartas de final do ATP 250 suíço, torneio preparatório para Roland Garros.

O duelo desta quarta foi o 300º de Bellucci no circuito da ATP. E o triunfo deixou o brasileiro com 149 vitórias e 151 derrotas. Agora o brasileiro vai buscar o 150º resultado positivo e uma vaga nas semifinais diante do vencedor do duelo entre o alemão Benjamin Becker e o espanhol Albert Ramos-Viñolas.

Contra Istomin, Bellucci salvou dois break points, sendo um em cada parcial, e conseguiu duas quebras de serviço, também uma em cada set. A primeira quebra foi obtida no sétimo game da parcial na inicial. Já no segundo set, Bellucci teve êxito no quinto game. Assim, aplicou um duplo 6/4 e se classificou para a próxima fase em Genebra.

Também nesta quarta-feira, o português João Sousa, número 50 do mundo, avançou às quartas de final ao bater o austríaco Jurgen Melzer com um duplo 6/4, assim como o argentino Federico Delbonis, que derrotou o russo Andrey Kuznetsov (6/3 e 6/4).