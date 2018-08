Em jogo adiado por chuva, Halep bate australiana em Cincinnati

A chuva parou e as oitavas de final do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos, pôde finalmente ser finalizada nesta sexta-feira. O mau tempo na região durante a semana tem atrapalhado muito a programação das partidas e três partidas desta fase não puderam ser finalizadas na quinta. Entre elas estava a da romena Simona Halep, número 1 do mundo, contra a australiana Ashleigh Barty, vencida pela líder do ranking por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/4, em 1 hora e 29 minutos.

Com os problemas causados pela chuva, Simona Halep terá de fazer rodada dupla nesta sexta-feira. Não antes das 18 horas (de Brasília), a romena enfrentará nas quartas de final a ucraniana Lesia Tsurenko, que está descansada por ter conseguido derrotar a russa Ekaterina Makarova, pelas oitavas de final, ainda na quinta.

O confronto entre Simona Halep e Lesia Tsurenko será o quinto no circuito profissional. A romena leva ampla vantagem com 100% de aproveitamento - foram duas vitórias na grama (Wimbledon de 2014 e 'S-Hertogenbosch de 2013), um em piso duro (Linz, na Áustria, em 2012) e um no carpete (Opole em 2009).

Já a ucraniana Elina Svitolina passou com facilidade pela norte-americana Amanda Anasimona, convidada da organização, com um duplo 6/4, em 1 hora e 11 minutos. Nas quartas de final, ainda nesta sexta-feira, a cabeça de chave número 5 jogará contra a holandesa Kiki Bertens, que derrotou a estoniana Anett Kontaveit por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 2/6 e 6/3.