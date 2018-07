Em jogo atrasado por chuva, Bruno Soares vence nos EUA; Murray ganha em simples

O brasileiro Bruno Soares venceu em sua estreia no Torneio de Washington, um ATP 500 disputado em quadras rápidas na capital dos Estados Unidos e que serve de preparação para o US Open. Mas não foi tão tranquilo. Junto com seu habitual parceiro, o escocês Jamie Murray, o tenista mineiro teve que superar uma longa espera de cinco horas de interrupção por causa da chuva e sofreu para bater na noite de segunda-feira a parceria formada pelo russo Karen Khachanov e pelo francês Lucas Pouille por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 5/7 e 10 a 7 no match tie-break.

Cabeças de chave número 4 em Washington, Bruno Soares e Jamie Murray se classificaram às quartas de final. Nela, os dois enfrentarão os vencedores do duelo entre a dupla formada pelo veterano indiano Leander Paes e pelo norte-americano Jamie Cerretani e a parceria do neozelandês Artem Sitak com o também indiano Divij Sharan.

No ranking individual de duplas da ATP, Bruno Soares está na 14.ª colocação, uma abaixo de Jamir Murray. Na temporada, os dois atuaram em 35 partidas e agora contam com 23 vitórias e 12 derrotas. Em 2018, foram campeões do ATP 500 de Acapulco, no México, e vice no ATP 250 de Doha, no Catar, e no ATP 500 de Queen´s, em Londres, na Inglaterra.

Quem também está em Washington é Marcelo Melo. O também mineiro, junto com seu parceiro polonês Lukasz Kubot, é o cabeça de chave número 3 e estreia contra a dupla formada pelo croata Ivan Dodig, seu antigo companheiro, e o japonês Ben McLachlan. O jogo deverá ocorrer nesta quarta-feira.

SIMPLES - Também atrapalhado pela chuva, o escocês Andy Murray sofreu para vencer na sua estreia em Washington. Praticamente um ano longe do circuito profissional por conta de lesão e cirurgia no quadril, o ex-número 1 do mundo compensou a falta de ritmo de jogo com muita luta e buscou a virada sobre o norte-americano Mackenzie McDonald, 80.º do ranking, por 2 sets a 1 - parciais de 3/6, 6/4 e 7/5, em 2 horas e 37 minutos.

Este foi apenas o quarto jogo de Andy Murray na temporada e apenas o primeiro em quadras duras. Contra o tenista local, o escocês obteve a segunda vitória em 2018 - antes havia vencido o suíço Stan Wawrinka na grama de Eastbourne, na Inglaterra. Por ter ficado muito tempo longe das quadras, o ex-número 1 caiu muito no ranking e aparece atualmente no 832.º lugar com apenas 20 pontos. Agora ganhou mais 20 e vai encarar na segunda rodada o compatriota Kyle Edmund, cabeça 4 e 18.º do mundo.

Em outros jogos de destaque de segunda-feira, o alemão Alexander Zverev conheceu o seu adversário de estreia. "Bye" na primeira rodada, o cabeça 1 e terceiro do mundo terá pela frente o tunisiano Malek Jaziri, que bateu o russo Evgeny Donskoy por 6/4 e 6/1. E nas oitavas de final poderá enfrentar o seu irmão mais velho Mischa, que jogará contra o norte-americano Tim Smyczek.