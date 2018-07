Canadense Eugenie Bouchard leva 'pneu' e cai em torneio em casa

A má fase no circuito profissional continua para Eugenie Bouchard. No Top 5 do ranking mundial da WTA no começo desta temporada, a tenista canadense, atualmente apenas a número 25 do mundo, foi eliminada nesta terça-feira logo na estreia no Torneio de Toronto, em seu país-natal. Com direito a "pneu", caiu diante da suíça Belinda Bencic, 20.ª colocada do ranking, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/0, 5/7 e 6/2, após exatas duas horas de partida.

Na atual temporada, Eugenie Bouchard tem apenas oito vitórias e 15 derrotas. A canadense ainda perdeu na estreia de nove torneios disputados em 2015. Já Belinda Bencic tem outra tarefa complicada pela frente. Na segunda rodada, enfrentará a dinamarquesa Caroline Wozniacki, número 5 do mundo e quarta favorita em Toronto.

A torcida local também viu outra eliminação de um tenista canadense. A alemã Andera Petkovic, cabeça de chave número 16, derrotou de virada Françoise Abanda por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/4 e 6/2.

Em outros dois jogos desta terça-feira, as norte-americanas Madison Brengle e Irina Falconi venceram. A primeira bateu a canadense Carol Zhao com um duplo 6/1 e a segunda eliminou a britânica Heather Watson por 6/1 e 6/2.

MASCULINO

No Masters 1000 de Montreal, também no Canadá, o letão Ernests Gulbis sofreu para ganhar na estreia do austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 7/6 (10/8) e 6/1. Na segunda rodada, o tenista da Letônia terá pela frente o checo Lukas Rosol.

E para desespero da torcida canadense, a maior esperança de título caiu logo na sua estreia. Já pela segunda rodada - foi "bye" na primeira -, Milos Raonic foi derrotado pelo croata Ivo Karlovic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 7/6 (7/1). Nas oitavas de final, o tenista da Croácia jogará contra o vencedor do duelo entre o francês Jeremy Chardy contra o argentino Leonardo Mayer.