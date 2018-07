Em má fase e machucado, Bellucci demite treinador

SÃO PAULO - O tenista Thomaz Bellucci confirmou na noite desta segunda-feira que dispensou o técnico argentino Daniel Orsanic, que trabalhava com ele desde 2011. O brasileiro vem em péssima sequência e não vence uma partida desde julho. Ele perdeu na estreia dos últimos seis torneios e ainda sofreu duas derrotas na Copa Davis.

"Foram quase dois anos de parceria e só tenho a agradecer ao Orsa (Daniel Orsanic) por tudo que passamos juntos durante esse período, e por tudo que aprendi ao lado dele. Com ele ganhei meu terceiro título ATP da carreira, meu primeiro ATP de duplas, e vivi vários outros bons momentos no circuito", disse Bellucci, por meio da sua assessoria de imprensa.

O brasileiro garante que o fim da parceria ocorre sem mágoas. "Vamos manter o bom relacionamento e portas abertas. Só quero aproveitar esse tempo fora das quadras para reestruturar o planejamento da minha carreira junto com a minha equipe, e voltar com força total", explicou.

Bellucci tem uma lesão no ombro direito e pode até não jogar mais nesta temporada, voltando apenas no ano que vem, recuperado. "Esta lesão no ombro pode ser consequência da pressa em retomar o ritmo, agora eu tenho que ter paciência para recuperar 100%", comentou o tenista, que ainda não definiu seu novo treinador. Ele já foi comandado por Léo Azevedo, João Zwetsch e Larri Passos antes de trabalhar com Osanic.