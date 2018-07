Em má fase, Federer é eliminado por 55.º do mundo na estreia em Gstaad

GSTAAD - A péssima fase atravessada por Roger Federer parece não ter fim e ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira. Irreconhecível, o suíço número 5 do mundo decepcionou a torcida da casa e caiu na segunda rodada do Torneio de Gstaad para o alemão Daniel Brands, 55.º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em apenas 1h05min de partida.

Desde Wimbledon, Federer segue decepcionando com derrotas para tenistas que não figuravam nem entre os 50 melhores do mundo. No Grand Slam inglês, o ex-número 1 do ranking caiu logo na segunda rodada para o ucraniano Sergiy Stakhovsky, 116.º do ranking. No torneio seguinte, em Hamburgo, foi a vez do argentino Federico Delbonis, número 114 do mundo, passar pelo suíço nas semifinais.

Para dar contornos ainda mais dramáticos ao momento atravessado por Federer, esta foi a primeira vez em mais de três anos que o suíço caiu na estreia de um torneio - havia folgado na rodada inicial. A última vez que isso aconteceu foi em 2010, quando ele perdeu para o letão Ernests Gulbis também na segunda rodada do Masters 1000 de Roma.

E nesta quinta-feira os números mostraram a superioridade de Brands. Ele teve 11 aces, contra oito do suíço, que acertou apenas 52% do primeiro serviço. Federer ainda deixou a quadra sem conseguir sequer uma quebra de serviço, enquanto o alemão foi eficiente, aproveitou dois dos seis break points que teve e alcançou a vantagem necessária para fechar.

Nas quartas de final, Brands terá pela frente o romeno Victor Hanescu, número 54 do mundo, que eliminou o cabeça de chave número 8, o espanhol Roberto Bautista Agut, nesta quinta-feira. Depois de vencer o primeiro set, Hanescu viu Agut ter que abandonar a partida na segunda parcial por lesão.

Outro cabeça de chave que decepcionou e caiu nesta quinta foi o sérvio Janko Tipsarevic. Terceiro favorito do torneio, ele foi eliminado pelo holandês Robin Haase, algoz de João Souza na estreia, por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Nas quartas, Haase terá pela frente o espanhol Marcel Granoller, que eliminou Federico Delbonis, algoz de Thomaz Bellucci, em dois sets: 6/2 e 7/5.