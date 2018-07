Em Madri, Federer e Nadal fazem a 17.ª final entre os dois

Victor R. Caivano/AP

Número 1 do mudo Roger Federer venceu o espanhol David Ferrer por parciais de 7/5, 3/6 e 6/3

MADRI - O suíço Roger Federer sofreu neste sábado, mas conseguiu superar o embalado espanhol David Ferrer por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/3, e garantiu vaga na final do Masters 1000 de Madri.

Atual campeão, o número 1 do mundo vai defender o título diante do rival Rafael Nadal, em uma reedição da final do ano passado - foi justamente o último jogo entre os dois atletas. Será a 17.ª final entre os dois tenistas, com vantagem para o espanhol, com dez vitórias.

Federer e Nadal vão entrar em quadra no domingo, a partir das 13h30 (horário de Brasília) em busca de recordes pessoais. Se vencer, o suíço vai igualar o recorde de 286 semanas na liderança do ranking, marca que pertence ao americano Pete Sampras.

Já o espanhol poderá se tornar o maior vencedor de torneios Masters 1000 com 18 conquistas, superando o aposentado Andre Agassi, que possui 17 troféus. Nadal conseguiria ainda o feito inédito de vencer os três Masters disputados em saibro na mesma temporada.

Para brigar pelo recorde, Federer teve um treino de luxo neste sábado. O número 1 precisou superar Ferrer, que vive grande momento na temporada de saibro. E, como se esperava, o suíço teve trabalho para vencer o rival, diante da torcida espanhola.

Federer só conseguiu abrir vantagem no jogo ao final do set inicial, quando faturou a primeira quebra da partida. Sacando melhor, o suíço não teve o saque ameaçado na parcial, enquanto o adversário precisou salvar cinco break points.

Contudo, o tenista local se recuperou no segundo set e ficou em vantagem ao quebrar o saque de Federer logo no início. Com tranquilidade, Ferrer confirmou seu serviço e empatou o duelo.

No terceiro set, o suíço foi melhor desde o início, mas teve dificuldade para quebrar o saque do rival. A vantagem só veio no oitavo game, quando Federer surpreendeu com rápidas bolas vencedoras, sem dar chances para Ferrer. Em seguida, confirmou o saque e a vitória após 2h05min de duelo.