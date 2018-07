Radwanska estreia com vitória em mais um dia chuvoso em Wimbledon

Em um dos poucos jogos que puderem finalizados até agora nesta quarta-feira em Wimbledon, que pelo segundo dia seguido vê a sua programação de confrontos ser atrapalhada pela chuva, a polonesa Agnieszka Radwanska não teve problemas para confirmar o seu favoritismo em sua estreia. Terceira cabeça de chave em Londres, a tenista arrasou a ucraniana Kateryna Kozlova, 97ª colocada do ranking mundial, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 1h03min.

Este duelo estava inicialmente programado para acontecer na última terça-feira, mas foi adiado por causa do mau tempo em Londres, que então já provocou o adiamento de 30 confrontos entre partidas que foram interrompidas enquanto estavam em andamento e outras que sequer puderam ser iniciadas.

O jogo de Radwanska, por sinal, só pôde ser concluído no início da programação desta quarta por ter ocorrido na quadra central de Wimbledon, que conta com um teto retrátil. E, após triunfar com facilidade neste grande palco do tênis mundial, a polonesa se credenciou para enfrentar na segunda rodada a vencedora da partida entre Karin Knapp e a croata Ana Konjuh, interrompido pela chuva após a italiana ganhar o primeiro game do set inicial.

Vice-campeã de Wimbledon em 2012, Radwanska ainda persegue o seu primeiro título no Grand Slam inglês e justificou com autoridade a sua condição de atual terceira colocada do ranking mundial nesta quarta. Embora tenha tido o seu saque quebrado por uma vez no primeiro set, ela converteu cinco de seis break points para encaminhar o seu triunfo de forma rápida diante de Kateryna Kozlova.

Radwanska contabilizou apenas três aces neste duelo, mas ganhou 73% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço, contra 52% da adversária na mesma condição, avançando assim sem maiores sustos para a próxima fase.

Além da partida envolvendo a polonesa, apenas outras três foram finalizadas até agora nesta quarta-feira, sendo outras duas na chave feminina e uma na masculina de simples. Entre as mulheres, outra que estreou com vitória nesta quarta foi a alemã Andrea Patkovic, que passou pela japonesa Não Hibino por 2 sets a 1, de virada, com 3/6, 7/5 e 6/2. Assim, ela avançou para pegar a russa Elena Vesnina, que estreou com vitória na última terça-feira.

Outra que assegurou lugar na segunda rodada em jogo que pôde ser finalizado nesta quarta foi a russa Evgeniya Rodina, que superou a ucraniana Lesia Tsurenko por 6/3 e 7/5 na estreia.

Já pela chave masculina, em duelo interrompido no quarto set na última terça-feira e concluído nesta quarta, o checo Tomas Berdych confirmou a sua condição de décimo cabeça de chave ao derrotar o croata Ivan Dodig por 3 a 1, com 7/6 (7/5), 5/7, 6/1 e 7/6 (7/2), em sua estreia. O rival de Berdych na segunda rodada será o alemão Benjamin Becker, que avançou em confronto realizado na última terça-feira.