Em Paris, Venus se destaca, Tsonga leva susto e Mello cai

Williams, vestindo um uniforme preto e vermelho com franjas que mais lembrava um vestido de noite, fez a competição feminina pegar no tranco com a vitória de 6-3 e 6-3 sobre a suíça Patty Schnyder com um jogo tão chamativo quando sua vestimenta.

Tsonga, o tenista francês mais bem ranqueado e oitavo cabeça-de-chave, quase arruinou um dia de sonho para os torcedores locais ao ser levado à beira do precipício pelo pouco conhecido alemão Daniel Brands antes de emergir vitorioso ao final de cinco sets.

Roland Garros é um dos destaques do calendário esportivo francês, e hordas de espectadores serpenteavam pela arborizada Rue D'Auteuil desde cedo.

As rolhas de vinho já espocavam nos bares chiques do bairro parisiense quando Svetlana Kuznetsova, detentora do título feminino, deu início aos procedimentos na quadra Philippe Chatrier.

A russa e sexta cabeça-de-chave, incrivelmente fora de forma na segunda competição mais importante da temporada, pareceu ter sido seduzida pela atmosfera jovial e deixou a romena Sorana Cirstea abrir 3-0 no primeiro set antes de se reerguer a tempo de evitar a humilhação de uma eliminação antes do almoço, vencendo com parciais de 6-3 e 6-1.

O domingo de abertura de Roland Garros é único entre os Grand Slams, mas um primeiro dia sem Roger Federer ou Rafael Nadal deixou a sensação de uma entrada leve antes da ação mais suculenta da próxima quinzena.

Houve muita coisa no menu, mas quem optou por um copo a mais de vinho perdeu a previsível surra do azarão francês Laurent Recouderc, ministrada por Robin Soderling, vice-campeão em 2009.

O forehand brutal do sueco, que impôs a primeira derrota de Nadal no aberto francês no ano passado, foi demais para o aventureiro de 25 anos, que perdeu os nove primeiros games antes de recuperar alguma auto-estima na derrota em 6-0, 6-2 e 6-3.

Soderling, quinto cabeça-de-chave, empilhou 46 winners, muitos deles quase destruindo os belos gerânios alinhados ao redor da quadra ensolarada.

O croata Marin Cilic, décimo cabeça-de-chave, derrotou o brasileiro Ricardo Mello em parciais de 6-1, 3-6, 6-3 e 6-1.