Em Pequim, Halep vence Sharapova pela 1ª vez e Ostapenko se garante no Masters

Na reedição do confronto que ocorreu na primeira rodada do US Open, a romena Simona Halep, a número 2 do mundo, conseguiu se vingar da russa Maria Sharapova, hoje apenas a 104ª colocada no ranking da WTA, ao derrotá-la por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, se classificando nesta quarta-feira às quartas de final do Torneio de Pequim.

O triunfo de Halep foi definido em 1 hora e 12 minutos, sendo o primeiro da romena em oito confrontos com Sharapova. Dessa vez, a romena não deu qualquer chance para Sharapova, abrindo 5/1 rapidamente no primeiro set, vencido por 6/2. E ela repetiu o placar na segunda parcial.

Assim, Halep segue firme na luta para assumir a liderança do ranking da WTA, em mais uma nova chance de se tornar número 1 do mundo, após desperdiçar várias nesta temporada. Para isso, ela terá que ser finalista em Pequim. E a sua próxima rival vai ser a russa Daria Kasaktina, número 34 do mundo, que superou a polonesa Agnieszka Radwanska, 11ª colocada no ranking, de virada, por 4/6, 7/5 e 6/2, em partida concluída apenas no início da madrugada em Pequim.

Ainda pela segunda rodada do evento chinês, a letã Jelena Ostapenko, a número 8 do mundo, avançou ao bater a australiana Samantha Stosur, 45ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. A sua rival nas oitavas de final será a chinesa Shuai Peng (25ª), que fez 6/3 e 6/2 na romena Monica Niculescu.

Mais do que a passagem de fase, o triunfo valeu para Ostapenko a classificação para o Masters da WTA, torneio que reunirá as oito melhores tenistas da temporada em Cingapura, entre 22 e 29 de outubro. A campeã de Roland Garros se junta a Garbiñe Muguruza, Simona Halep, Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Venus Williams e Caroline Wozniacki entre as garantidas no torneio, deixando apenas uma vaga em disputa.

Também pela segunda rodada, a ucraniana Svitolina, a número 3 do mundo, derrotou a australiana Ashleigh Barty (23ª) por 6/4 e 6/2. Nas oitavas de final, ela vai duelar com a russa Elena Vesnina. A francesa Caroline Garcia, 15ª colocada no ranking, fez 7/6 (7/4) e 6/4 na belga Elise Mertens (38ª) e agora enfrentará a compatriota Alize Cornet.