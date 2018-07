Em preparação olímpica, Teliana e Paula Gonçalves disputam o WTA de Florianópolis

A dupla feminina do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, Teliana Pereira e Paula Gonçalves, confirmou nesta quinta-feira presença no WTA de Florianópolis, que acontecerá entre os dias 30 de julho e 5 de agosto. "É uma motivação a mais jogar com a Paula em Floripa. Vamos ter uma super oportunidade de jogar juntas antes das Olimpíadas", comemorou Teliana, que se prepara para sua primeira participação nos Jogos.

As atuais tenistas número 1 e 2 do Brasil no ranking mundial da WTA já atuaram juntas nas edições de 2013, 2014 e 2015 da Fed Cup. Ainda formaram dupla para um torneio em Medellín, na Colômbia, no ano passado.

"Não jogamos muitas vezes juntas, mas a gente se dá muito bem dentro e fora das quadras. Acho que o principal a gente tem, que é uma boa sintonia fora da quadra. A gente vai ter uma semana antes das Olimpíadas para poder jogar junto, alinhar de repente alguma coisa tática, formação, mais para a gente estar aliada mesmo", afirmou Paula.

Campeã de simples em 2015 na cidade de Florianópolis, Teliana Pereira disputará pela primeira vez a chave de duplas. Além dela e Paula, outras 20 tenistas classificadas para os Jogos Olímpicos disputarão a competição em Santa Catarina.