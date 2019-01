Em preparação para temporada, Federer e Serena vencem na Copa Hopman

Após se enfrentarem no começo da semana, Roger Federer e Serena Williams voltaram à quadra nesta quinta-feira e obtiveram novas vitórias individuais na Copa Hopman, que é disputada em Perth, na Austrália. A competição serve de preparação para a temporada e, principalmente, para o Aberto da Austrália.

Federer e Serena se enfrentaram na terça, no primeiro dia do ano, no confronto entre Suíça e Estados Unidos. Os suíços levaram a melhor, por 2 a 1 na série. Federer venceu Frances Tiafoe, enquanto Serena bateu Belinda Bencic. Na partida de duplas mistas, o recordista de títulos de Grand Slam no masculino levou a melhor sobre a ex-número 1 do mundo.

Nesta quinta, eles voltaram a competir, em outros confrontos. Serena competiu primeiro e fez a sua parte, ao superar Katie Boulter por 6/1 e 7/6 (7/2) no duelo com a Grã-Bretanha. No entanto, os americanos perderam porque Tiafoe foi batido por Cameron Norrie por 7/6 (7/4) e 6/0. No jogo de duplas, os britânicos venceram por 3/4 (2/4), 4/3 (5/4) e 4/1.

Com o resultado, o time americano não venceu nenhum confronto no Grupo B da Copa Hopman e está fora da final. Serena, contudo, se despede do torneio de exibição com três vitórias em seus três jogos de simples.

Federer, por sua vez, vive situação diferente. Atual campeão, ao lado justamente de Bencic, ele garantiu a Suíça novamente na final ao derrotar Stefanos Tsitsipas no duelo com a Grécia. O jogo de simples de Bencic e a partida de duplas ainda serão disputadas nesta quinta.

Federer bateu Tsitsipas, de 20 anos e atual 15º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4). Ao vencer o duelo equilibrado, o número três do mundo soma três vitórias em três jogos de simples, todos contra adversários bem mais jovens. Antes, derrotara Tiafoe e Norrie.

Após o complemento da rodada desta quinta e dos jogos da sexta, a Suíça vai conhecer seu adversário na final, que está marcada para sábado. O outro finalista ficará entre a Alemanha e a anfitriã Austrália.