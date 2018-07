Em prévia da Davis, irmãos Bryan derrotam brasileiros

SÃO PAULO - Em uma prévia do confronto entre Brasil e Estados Unidos pela Copa Davis, os irmãos gêmeos Bob e Mike Bryan venceram Bruno Soares e Marcelo Melo por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3 -, nesta quinta-feira, na abertura da série de jogos-exibição de tênis encabeçada pelo suíço Roger Federer, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Principal dupla do mundo, Bob e Mike Bryan dominaram o início a partida que teve bom nível técnico, apesar do caráter amistoso. Eles faturaram duas quebras de saque no set inicial e saíram em vantagem no jogo. O segundo set foi mais equilibrado e só começou a ser definido no sexto game, quando os brasileiros conquistaram sua primeira quebra na partida e encaminharam o empate. Mais descontraído, o set teve Melo e os gêmeos norte-americanos fazendo embaixadinhas com a bolinha na rede.

Após o revés, os norte-americanos se recuperaram no terceiro set e, com mais uma quebra de saque no jogo, abriram 4/1 no placar. Antes de fechar o placar, porém, Bob e Mike acudiram Marcelo Melo, caído em quadra após levar uma bolada na coxa direita. Enquanto um fazia massagem no brasileiro, o outro abanava, para diversão da torcida.

A partida, disputada em quadra rápida montada no ginásio do Ibirapuera, não contou com arquibancadas cheias. O público teve dificuldade para chegar ao local por causa do trânsito intenso, agravado pela chuva, na capital paulista. Espera-se que o ginásio fique lotado para o segundo jogo da noite, que terá a estreia de Federer em solo nacional, contra o local Thomaz Bellucci.

Apesar do baixo público, Bob/Mike Bryan e Soares/Melo fizeram uma boa prévia do que deve ser o jogo de duplas do confronto entre Brasil e Estados Unidos. Os dois países vão se enfrentar entre os dias 1 e 3 de fevereiro de 2013, na cidade de Jacksonville, pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis. O duelo será disputado no piso duro e coberto do Veterans Memorial Arena, com capacidade para 13 mil torcedores. O Brasil não disputa o Grupo Mundial desde 2003.