Em prévia da final da Davis, Murray arrasa Goffin e vai às quartas em Paris Na prévia de um duelo que deverá acontecer na decisão da Copa Davis, o britânico Andy Murray, número 3 do mundo, massacrou o belga David Goffin, 16º colocado no ranking da ATP, em dois sets, com parciais de 6/1 e 6/0, nesta quinta-feira, avançando às quartas de final do Masters 1000 de Paris.