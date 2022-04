Em primeira final do ano Djokovic encara Rublev na decisão do título do ATP 250 em Belgrado

O russo Andrey Rublev e o sérvio Novak Djokovic carimbaram seus passaportes nas semifinais disputadas neste sábado e vão decidir o título do ATP 250 de Belgrado. A decisão acontece amanhã às 9h (horário de Brasília).

Djokovic foi o primeiro a entrar em quadra e teve como rival o russo Karen Khachakov. A vitória por 2 sets a 1 veio de virada com parciais de 4/6, 6/1 e 6/2. O tenista sérvio, que ficou fora de vários torneios este ano por não ter tomado a vacina contra Covid-19, entrou em quadra em 2022 apenas para jogar em Dubai, foi oi eliminado nas quartas de final, e posteriormente em Monte Carlo, quando não passou das oitavas. Essas ausências chegaram a custar liderança do ranking, posição que ele voltou a recuperar.

Leia Também Rublev vence Taro Daniel e enfrenta Fognini na semifinal de Belgrado

No duelo diante de Khachakov, Djokovic repetiu o roteiro de suas duas performances nas quartas e oitavas do torneio. Teve um mau início e acabou dando chance ao rival de quebrar o seu saque e sacramentar a vitória por 6 /4.

A reação veio no set seguinte. Focado em quadra e com boa variação de golpes, o sérvio venceu cinco games seguidos e fechou a disputa em 6/1. O panorama se manteve na última parcial, com Djokovic quebrando o serviço do rival logo no início e administrando a vitória com 6/2.

O russo Andrey Rublev confirmou o seu ingresso na final do torneio de Belgrado com um jogo arrasador para cima do italiano Fabio Fognini. A vitória veio por 2 sets a 0 com parciais de 6/2 e /6/2. Esta é terceira final que o oitavo colocado no ranking vai disputar. Antes, em Marselha e Dubai, ele deixou a quadra com o título nas mãos.