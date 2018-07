Em recuperação de lesão, Nadal projeta estar '100% em forma' para o ATP Finals

Depois de ter desistido do Masters 1000 de Paris na semana passada, quando uma lesão no joelho direito o fez desistir de disputar o confronto com o sérvio Filip Krajinovic pelas quartas de final da competição realizada na capital francesa, Rafael Nadal agora se prepara para disputar o ATP Finals, torneio que reúne os melhores tenistas da temporada a partir do próximo domingo, em Londres.

Ao ser questionado sobre a sua condição para o importante evento, o tenista espanhol afirmou que está confiante na possibilidade de ficar "100% em forma" para buscar o título da competição, que ele nunca conquistou em sua carreira.

Com a liderança do ranking mundial assegurada até o final do ano, Nadal ressaltou, em entrevista ao canal Sky Sports, que "fez tudo o que precisava para ficar pronto" para jogar na capital inglesa, mas admitiu que a sua condição ainda é um pouco incerta.

"Se nada acontecer, eu vou jogar. Visitei meus médicos depois do Masters de Paris. E foi um dia duro para mim quando tive de abandonar o torneio em Paris", disse o espanhol, que espera superar este problema e ganhar finalmente o seu primeiro título do ATP Finals.

"Sei que estou confiante porque estou tendo uma grande temporada. Estou aqui para tentar mostrar o meu melhor jogo", ressaltou Nadal, que vai estrear na competição realizada em Londres na próxima segunda-feira, quando enfrentará o belga David Goffin. Na primeira fase da competição, ele também terá pela frente o búlgaro Grigor Dimitrov e o austríaco Dominic Thiem em seu grupo, que classificará dois tenistas às semifinais.