Em recuperação, Federer volta a treinar na quadra

Roger Federer voltou a treinar em quadra nesta quarta-feira, ainda em recuperação das dores nas costas que o impediram de disputar a decisão do título do ATP Finals, no último domingo, em Londres. Apesar de ter feito um trabalho leve, de apenas 20 minutos, o tenista suíço deu sinais de que poderá jogar a final da Copa Davis, de sexta a domingo, contra a França, em Lille.

Número 2 do mundo e principal esperança da Suíça em busca do inédito título da Davis, Federer está em Lille desde segunda-feira, junto com a equipe do seu país. No domingo, ele revelou sofrer com fortes dores nas costas e, sem condições de jogar, não entrou em quadra para enfrentar o sérvio Novak Djokovic, que acabou sendo campeão do ATP Finals sem precisar suar.

Diante disso, Federer passou a ser dúvida para a final da Davis. Ainda na segunda-feira, ele mostrou confiança de que poderia se recuperar a tempo de jogar na sexta, mas ainda não tinha ido para a quadra treinar. Nesta quarta-feira, porém, o astro de 33 anos participou de uma pequena parte do treinamento da equipe suíça em Lille. E ficou contente com a reação do seu corpo.

Segundo comunicado da Federação Suíça de Tênis, Federer disse que se sente "um pouco melhor" e reforçou que também está "otimista" com suas chances de enfrentar a França. Durante o treino, por exemplo, ele não mostrou nenhum sinal de dor nas costas. Mas o capitão da equipe, Severin Luthi, admitiu que seu principal jogador evitou forçar os movimentos em quadra.