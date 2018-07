Em recuperação, Nadal desiste de Paris e do ATP Finals

"É decepcionante perder as duas últimas competições do ano, em Paris e Londres, mas isso não chega a ser uma surpresa. Espero voltar aos treinos logo já que tenho feito bom progresso no tratamento da lesão", afirmou Nadal. "Ainda não estou pronto para jogar nestes eventos, então vou continuar minha recuperação em Mallorca para poder estar de volta o mais rápido possível".

No breve comunicado, o espanhol não especificou uma data para seu retorno, nem citou uma eventual participação na final da Copa Davis. A equipe da Espanha defenderá o título contra a República Checa a partir do dia 16 de novembro, na semana seguinte ao ATP Finals.

Nadal não entra em quadra desde sua queda precoce na segunda rodada de Wimbledon, diante do pouco expressivo Lukas Rosol, da República Checa. O espanhol, que tem jogo-exibição marcado para dezembro, só deve retornar aos jogos oficiais no Aberto da Austrália, em janeiro de 2013.

A desistência de Nadal abre nova vaga no ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas da temporada. Pelo ranking desta semana, a oitava vaga ficaria com o sérvio Janko Tipsarevic. Por enquanto, somente cinco jogadores estão com a classificação garantida: Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray, David Ferrer e Tomas Berdych.

Ainda estão na briga pelas três vagas restantes: Juan Martín Del Potro, Jo-Wilfried Tsonga, Nicolas Almagro, Richard Gasquet, além de Tipsarevic.