Em reedição de final olímpica, Puig elimina Kerber em Luxemburgo

Em uma reedição da final olímpica do Rio-2016, a alemã Angelique Kerber voltou a ser batida pela porto-riquenha Monica Puig pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, nesta terça-feira, na estreia das duas tenistas no Torneio de Luxemburgo. Kerber era a principal favorita ao título.

+Leia sobre a carreira de Roger Federer

Cabeça de chave número 1, a tenista alemã se esforçou bastante e pressionou o saque da campeã olímpica, sem sucesso. Foram oito break points, quatro em cada set, que Puig salvou. A porto-riquenha, por sua vez, obteve duas quebras de serviço, uma em cada parcial.

Nas oitavas de final, Puig vai enfrentar a belga Alison Van Uytvanck, que avançou ao superar a croata Ajla Tomljanovic por 6/2 e 6/4.

Se Kerber se despediu de forma precoce, sua compatriota Sabine Lisicki passou pela estreia ao superar a romena Mihaela Buzarnescu por 7/6 (7/3) e 7/6 (7/4). Sua próxima adversária será a britânica Naomi Broady, que despachou a alemã Tatjana Maria por duplo 6/2.

Vitoriosa na rodada de abertura, a brasileira Beatriz Haddad Maia conheceu nesta terça sua próxima adversária. Será a sueca Johanna Larsson, que eliminou a canadense Eugenie Bouchard por 2/6, 6/2 e 6/3.

Também avançaram a alemã Andrea Petkovic, a francesa Pauline Parmentier, a russa Evgeniya Rodina, a holandesa Kiki Bertens e a britânica Heather Watson.