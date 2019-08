Em retorno à liderança do ranking, Osaka vence na estreia em Cincinnati

Na semana em que voltou à liderança do ranking, a tenista japonesa Naomi Osaka venceu em sua estreia no Torneio de Cincinnati. A número 1 do mundo derrotou nesta quarta-feira a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 2/6 e 6/2. Já a russa Maria Sharapova e a também bielo-russa Victoria Azarenka se despediram da competição norte-americana.

Curiosamente, foi a primeira vitória de Osaka na chave principal de Cincinnati. Em 2016 ela não passou do qualifying. No ano seguinte, não competiu. E, na temporada passada, foi eliminada logo na estreia na disputa principal.

Nas oitavas de final, a número 1 do mundo enfrentará a taiwanesa Hsieh Su-wei, que avançou ao superar a local Jennifer Brady por 7/6 (11/9) e 6/3. Nas quartas, se confirmar o favoritismo, Osaka poderá cruzar com a ucraniana Elina Svitolina, que despachou nesta quarta a belga Elise Mertens por 6/4 e 6/1 - sua próxima rival será a local Sofia Kenin.

A checa Karolina Pliskova e a romena Simona Halep, que seguem na briga pela liderança do ranking, também venceram nesta quarta. Halep bateu a russa Ekaterina Alexandrova por 3/6, 7/5 e 6/4, enquanto a checa eliminou a chinesa Wang Yafan por 6/1 e 6/3.

A tenista da Romênia vai duelar agora com a local Madison Keys, algoz da russa Daria Kasatkina por 6/4 e 6/1. Pliskova enfrentará a sueca Rebecca Peterson, que avançou na chave ao ganhar da russa Veronika Kudermetova por 2/6, 7/5 e 6/2.

Maria Sharapova, por sua vez, encerrou sua campanha diante da australiana Ash Barty por 6/4 e 6/1. Atual campeã de Roland Garros, Barty tenta recuperar o topo do ranking, perdido para Osaka nesta semana. Para tanto, terá pela frente agora a estoniana Anett Kontaveit, que venceu a polonesa Iga Swiatek por 6/4 e 7/6 (7/2).

Victoria Azarenka, por sua vez, se despediu de Cincinnati ao ser batida pela croata Donna Vekic por 6/2 e 7/5. Também avançaram nesta quarta a bielo-russa Aryna Sabalenka e a russa Svetlana Kuznetsova.