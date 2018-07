Em retorno às quadras, Azarenka tem jogo interrompido por falta de luz

Em seu retorno às quadras, a bielo-russa Victoria Azarenka contou com uma ajuda inesperada para evitar a derrota logo na estreia no Torneio de Maiorca, na Espanha. A um game da eliminação, a ex-número 1 do mundo escapou da queda, ao menos nesta terça-feira, por causa da falta de luz natural, que interrompeu o jogo contra a japonesa Risa Ozaki.

Azarenka vencera o set inicial por 6/3, mas perdera a segunda parcial por 6/4. No decisivo set, a 74ª do ranking tinha uma quebra de vantagem e sacava para fechar o jogo quando a partida precisou ser paralisada. O duelo será retomado nesta quarta, valendo vaga nas oitavas de final.

A bielo-russa ficou mais de um ano afastada do circuito porque deu a luz em dezembro. Ela competiu pela última vez na edição de 2016 de Roland Garros. Nos últimos meses, retomou os treinos e decidiu retornar às quadras em Maiorca, como preparação para Wimbledon, que terá início no dia 3 de julho.

Antes do jogo de Azarenka, que ainda está sem ranking, a competição espanhola sofreu duas baixas entre as cabeças de chave. A local Carla Suárez Navarro, quarta pré-classificada, caiu diante da norte-americana Catherine Bellis por 6/3 e 7/5, enquanto a holandesa Kiki Bertens, quinta cabeça de chave, foi superada pela alemã Sabine Lisicki ao abandonar no terceiro set. Lisicki venceu o set inicial por 6/2 e perdeu o segundo por 3/6.

Também venceram nesta terça-feira a croata Ana Konjuh, a norte-americana Varvara Lepchenko e a italiana Roberta Vinci.